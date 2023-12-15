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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 13 Aralıkta şafak operasyonu düzenledi. İkametlerde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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