Devlet Bahçeli terörist için 'skandal karar' dedi AYM'ye ateş püskürdü: Kapatılmalı ya da yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çağlayan'da öldürülen terörist lehine AYM mahkemesinin daha önce verdiği hak ihlali kararına sert tepki gösterdi. AYM'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç huzur ortamını sarsan AYM tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi.

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Alparslan Türkeş liderliğinde 1969'da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin isminin değiştirilmesiyle kurulan Türk siyasi hayatının önemli unsurlarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 55 yaşına girdi.

Ankara ATO Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu.

"Türlük gurur ve şuuruyla İslam ahlak ve faziletiyle vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik. Tuzaklar kuruldu yolumuza ama çizgimizden aşmadık. Kimi zaman pusu kurdular karanlık köşe başlarında çok şükür baş eğmedik diz çökmedik. 9 Şubat 1969 Adana'sından bu kez de başkent Ankara'da buluştuk. Gazi Mustafa Kemal'den Alparslan Türkeş'e kadar bizi biz yapan şahsiyetlere Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman şehitlerimizi de hürmetle rahmetle anıyorum.

"Türkiye küresel güç mertebesine hızla çıkacaktır"

MHP 55 yıldır milli ve manevi değerleri esas alarak siyasi ve sosyal hayatın temsilcisi olmuştur. Yaşa ve yaşat anlayışı milliyetçiliğimizin manevi temelidir. Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Süper güç Türkiye inşasını uzun vadeli stratejik hedef olarak görüyoruz. Cumhuriyetin yeni yüz yılına tüm inancımızla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin küresel güç mertebesine hızla çıkacaktır. Yeni hükümet sistemi ile lider ülke Türkiye olacak.

"Türk birliğinin bu yüzyılda gerçekleşeceğini ön görüyoruz"

Gazze'de katledilen insanlar küresel toplumun aciz halini gözler önüne sermiştir. Hazırladığımız insanlığın huzur projesi ile huzurun hürriyet gibi bir insan hakkı olduğu belgelendi. Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana yayılarak kutlu dilek gibi Türk birliğinin bu yüzyılda gerçekleşeceğini ön görüyoruz; devir artık Türk devridir. Türk devri adaletin, barışın, huzurun, istikrarın cazibe merkezidir.

Geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir

Hedefimiz, Türkiye'nin oyuncu kurucu vasfı ile dünyanın barışına katkı vermesidir. Tükenmeyen enerji ile faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. Gelen Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir.

"Partimizin yaşı 55 olsa da davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir"

Yufka yürekliler ile çetin yolların aşılamayacağını biliyoruz. 55 yılda Türk milliyetçiliğini taçlandırdık. Çıkarlarının peşine düşenler, tarlası sırtında gezenler, fitnelik yapanlar, kurt ilinde çakal besleyenler dava adamlığı postuna oturamaz. Ülkücü olmak için serden geçti yürek lazım. Ülkücü kalmak için uyanık bir şuur lazım. 55 yıl içinde dalımızın kırıldığı dönemler oldu, zannettiler ki çöktük; çok şükür kökümüz ve dalımız sağlamdı. Partimizin yaşı 55 olsa da davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşittir.

14. olağan büyük kurultayı 17 Mart'ta

İhanetin husumetin dışında huzurlu bir liman arayanlar için tek çare MHP ve Cumhur İttifakı'dır. 17 Mart'ta yapacağımız 14. Olağan Büyük Kurultayımız aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını da çizecektir.

"CHP’linin kim olduğu deşifre olmuştur"

CHP’den bir yol olmayacağı anlaşılmıştır. Bugünkü CHP DEM’lenmekle kalmamış, kriz ve kargaşaya düşmüş, kapanın elinde kalan bir parti hüviyetine bürünmüştür. 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliye’sine saldıran ve kahraman polislerimizin zamanında müdahalesiyle ölü ele geçirilen DHKP-C’li iki teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis’te okuyan CHP’linin kim olduğu deşifre olmuştur.

Terörist lehine Hak ihlali kararı

Daha vahimi Çağlayan Adliyesi’nin önünde alnı çatından vurularak indirilen ve layığını bulan bir terörist lehine Anayasa Mahkemesi’nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır.

Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır.

6 Şubat 2020 tarihinde hak ihlali kararıyla ödüllendirilen DHKP-C’li terörist tam 4 yıl sonra hunhar bir terör saldırısı esnasında hamd olsun imha edilmiş, adalet bir nebze de olsa yerini bulmuştur.

"Türk polisi gereğini yapmıştır"

Fakat Anayasa Mahkemesi haini haklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır.

Mahkeme Başkanı, utanmadan sıkılmadan hala Anayasa Mahkemesi kararlarının 153’üncü maddeye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir.

Bey hey vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur?

Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat’ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu, haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu?

Hak ihlali kararlarıyla Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik ve tarihsel haklarına ölümcül darbeler vurduğunuzu ne zaman ve daha neyin olması sonucunda görecek ve anlayacaksınız?

Bey hey vicdansızlar, teröristin hakkı mı olur? Teröre hak mı verilir? Dünyanın neresinde hukuka ihanet gölgesi düşürülmüştür?

Anayasa’nın 153’üncü maddesinin bireysel hak ihlali kararlarını kapsamayacağına göre, neyin dayatmasını yapıyorsunuz? Kimlere mesaj ulaştırıyorsunuz? Nereye hizmet ediyorsunuz?

Polislerimize ve Adliye çalışanlarımıza da bu vesileyle geçmiş olsun diyor, vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur.

Mahkeme başkanı ve mahut üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir.

Böyle gidemez, böyle bir mahkeme yapısı Türkiye’de yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır.

Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç barış ve huzur ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden Anayasa Mahkemesi, tekrar ifade ediyorum ki, ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır.

DEM’cilerin, DEM’lenmiş CHP’nin ve diğer marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesi’ni siyasi siper haline getirmeleri Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir lekedir.

Teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez.

Türkiye'ye operasyon

DEM’lenmiş CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ni mevzi yapmasını, bölücü teröristlerin dayanak haline getirmelerini dış bağlantılı bir operasyon olarak değerlendiriyoruz.

Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde Türk milleti operasyon maşalarına hesap soracaktır.

Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin tesis ve tecellisi Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

CHP’nin yeni adresi Kandil’dir. DEM, CHP’yi kafa kola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır.

Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacak, vatana sahip çıkacak, bayrağa sahip çıkacak, demokrasiye sahip çıkacak, milli kaynaklara sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılının mimarı olacaktır.

Hedefimiz;

Dağlarında teröristlerin, meydanlarında bölücülerin, ovalarında sivil maskeli terör yandaşlarının cirit atmadığı,

Yoksulluk, açlık, işsizlik ve sefaletin Türk milleti için bir kader olmadığı,

Emeğinin ve alın terinin karşılığını alamayan işçi, memur, esnaf, emekli, köylü ve çiftçinin kalmadığı,

Kanunsuzluğun kol gezmediği, kadına şiddetin, hırsızlığın, gasp ve kapkaççılığın sokaklarına hakim olmadığı,

Vurguncuların ve soyguncuların milli servetimizi talan etmediği, Okullarına toplumsal şiddetin, uyuşturucu illetinin ve ahlaki çöküntünün girmediği, Milli değer ve hassasiyetlerinin saygı gördüğü, milli çıkarlarının siyaset tüccarları tarafından peşkeş çekilmediği, Avrupa Birliği komiserlerinin tepeden bakamadığı, Türk milletinin hor ve hakir görülmediği, Etnik köken, dil ve din farklılıklarına bakılmaksızın bütün vatandaşlarımızın Türk milletinin eşit ve onurlu bireyleri olarak huzur, güven, refah ve mutluluk içinde bir arada kardeşçe yaşayacağı bir Türkiye’dir ve Türk Devri’dir.

Elbette yapacağız, Cumhur İttifakı olarak başaracağız. 1 Nisan’da DEM’lenen değil, devleşmiş bir Türkiye’ye uyanacağız. Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışacağız.