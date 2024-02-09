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Bursa’da maden ocağı göçtü: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da maden ocağı göçtü: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri göçük altından çıkarılan Beytullah Çohadar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çohadar’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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