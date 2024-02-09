Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı nedeniyle kilisenin ve Rahip Anton Bulai'nin avukatı, polis koruması tahsis edilmesi için talepte bulundu. Sunulan dilekçede, "Somut olayda gerçekleştirilmek istenen eylem, kilisede bulunan insanların tamamını öldürerek vahşet ile infial yaratmaktır." ifadesine yer verildi.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilişkin 25 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.Santa Maria Kilisesi ve kilisenin rahibi Anton Bulai adına avukat Afşin Hatipoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na koruma tahsis edilmesi ve şüpheliler hakkında dava açılması için suç duyurusunda bulundu.



Şikayet dilekçesinde, Reuters Haber Ajansı'ndan örgütün saldırıyı üstlendiğinin duyurulduğu, DAEŞ'in yayın organlarından da saldırının "Yahudi ve Hristiyanların her yerde hedef alınmasını" isteyen talimatına bir cevap olduğu, olayın dünya basını ve ülke gündeminde büyük bir yankı uyandırdığı kaydedildi.