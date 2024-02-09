Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden, Güney Ege'de Pazar günü itibariyle fırtına uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Güney Ege’de rüzgarın, Pazar sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.