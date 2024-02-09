BIST 9.046
DOLAR 30,66
EURO 33,12
ALTIN 1.995,28
HABER /  GÜNCEL

Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "World Defense Show-2024" kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları'ndan görüntüler paylaştı.

Abone ol

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, World Defense Show-2024 kapsamında nefes kesen gösteri uçuşları gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşlarından görüntülerin bulunduğu paylaşımda, kokpit içi ve dışından çekim açılarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın hava akrobasi ekibi ile Türk Yıldızları'nın ortak uçuşu esnasında kaydedilen anlar da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiraladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Serdar Dursun'u kiraladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Hırsız kuyumcuyu havalandırma boşluğundan girip soydu!
Hırsız kuyumcuyu havalandırma boşluğundan girip soydu!
CHP’li başkan adayına bıçaklı saldırı
CHP’li başkan adayına bıçaklı saldırı
900 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama
900 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Evlerini kontrol etmek için gitti ve cenazeleri geri geldi
Evlerini kontrol etmek için gitti ve cenazeleri geri geldi
Özgür Özel'den 'vergi' çağrısı: DİSK'in talebini destekliyoruz
Özgür Özel'den 'vergi' çağrısı: DİSK'in talebini destekliyoruz
Serbest Güreş müsabakaları tamamlandı
Serbest Güreş müsabakaları tamamlandı
Selahattin Demirtaş, AK Parti ile DEM'in görüşmesi gerektiğini açıkladı: "İki parti için de büyük bir eksikliktir"
Selahattin Demirtaş, AK Parti ile DEM'in görüşmesi gerektiğini açıkladı: "İki parti için de büyük bir eksikliktir"
İmamoğlu’ndan iktidara Melen Barajı çağrısı: Elinize yüzünüze bulaştırdınız
İmamoğlu’ndan iktidara Melen Barajı çağrısı: Elinize yüzünüze bulaştırdınız
Almanya en az 100 bin TL maaşla Türkleri askere alacak!
Almanya en az 100 bin TL maaşla Türkleri askere alacak!