Almanya en az 100 bin TL maaşla Türkleri askere alacak!

Almanya, ülkede oluşan asker açığına 'lejyoner taburları' çözümünü buldu. Alman vatandaşı Türk gençlerini de paralı asker olarak orduya katmak isteyen Almanya, aylık en az 100 bin TL ödemeye hazır.

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Almanya'da zorunlu askerliğin kaldırılması ve gönüllü asker sayısının yetersizliği 'lejyoner taburları' çözümünü doğurdu. Ülkedeki asker açığını kapatmak isteyen Almanya, uzun süre ülkede yaşayan, Alman vatandaşı olmuş yabancıları da orduya almaya karar verdi.

Rusya'nın NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine saldıracağı iddiasıyla beraber harekete geçen Almanya, ülkede çok sayıda bulunan Türk kökenli vatandaşları gözüne kestirdi. Üstelik Almanya, kesenin ağzını da açtı. Askere alınan bir Türk, yılda yaklaşık 40 bin euro yani 1 milyon 322 milyon TL kazanabilecek. Hatta rütbe artıkça maaş da yükselecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da yaptığı açıklamada "Yabancıları askere alırsak, Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya ve Ukrayna savaşı yaklaşık iki senedir devam ederken son zamanlarda Avrupa ve İskandinav ülkeleri, Rusya'nın NATO'ya karşı da bir savaş başlatabileceği iddiasında bulunmuştu.

Almanya, İngiltere, İsveç gibi ülkelerin ardından Danimarka da istihbarat servisinin Rusya konusunda uyarıda bulunduğunu açıklamıştı. Danimarka İstihbarat Ajansı, Rusya'nın olası bir sıcak çatışmaya girebileceğini açıklamıştı.

Almanya'da ise Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya ile savaşa hazır olunması gerektiğini söylemişti.