Okulda tarhana çorbası etkinliği yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okulda gerçekleştirilen tarhana çorbası etkinliği yoğun ilgi gördü.Abone ol
Dadağlı İlkokulu Okul Aile Birliği'nin düzenlediği çorba etkinliğine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da katılarak öğrenci ve öğretmenlerle birlikte tarhana çorbası içti.
İki kazan tarhana çorbasının tüketiminin yapıldığını ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Okul Aile Birliğimizin düzenlediği 'Tarhana çorbası' Etkinliğine öğretmen, veli ve öğrencilerimizle birlikte katılım sağladık." dedi.