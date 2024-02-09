Murat Kurum Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve Azınlık Cemaatleri mensupları bir araya geldi.

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İstanbul’un medeniyet birikimine; varlıklarıyla, özgün değerleriyle asırlardır katkı sunan cemaatlerin temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurum, ‘’Sarıyer Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki ayin esnasında gerçekleştirilen hain saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyorum. Bir kez daha bu alçak saldırıların asla hedefine ulaşamayacağının altını önemle çiziyor, dostlarımızın daima yanında olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum.’’ dedi.

Türkiye’yi birbirinden çok farklı mezheplerin, dinlerin hoşgörü içerisinde yaşadığı; ‘bir kardeşlik coğrafyası’ olarak tanımlayan Kurum, ‘’İstanbul ise medeniyetlerin buluştuğu, yüzyıllardır barış içinde bir arada yaşadığı bir şehirdir. Biz hep farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük. Her birimizi hoşgörü içinde bir arada yaşatabilen kadim bir birlikte yaşama kültürümüz var.’’ diye konuştu.

“85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz”

Türkiye’nin yönetimini 2002 yılında devraldıklarını belirten Murat Kurum, her alanda bütüncül ve güçlü bir çözüm iradesini cesaretle ortaya koyduklarını dile getirerek ‘’Türkiye’de birlik ve beraberliği sağlamak için; dostluğumuzu her geçen gün yeni adımlarla, yeni güzelliklerle pekiştirdik. Çünkü biz hep; ‘85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz’ dedik.

Her birimiz kendimizi bu ailenin şerefli, asil ve eşit fertleri olarak gördük. Kardeşliğimizi güçlendirme noktasında hep kararlı durduk. Ayırt etmeden insanlarımızın hizmetinde olduk, dostlarımıza sıkı sıkı sarıldık.

Milletimizi yekvücut yapacak adımları ve İstanbul’umuzu yarınlara taşıyacak güçlü hedefleri kararlılıkla ortaya koyduk. Türkiye’nin bu asalet ve mücadele dolu yürüyüşünde; bugüne kadar hep birlikte koştuk, bundan sonra da hep birlikte koşmaya devam edeceğiz.’’ sözlerini söyledi.

‘’Ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık’’’

İstanbul’da 1994 yılında başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan iktidarları süresince azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurum, ‘’Sizler de bu çeyrek asırda bizlere yol arkadaşlığı yaptınız. İstanbul’un en güzel simalarından biri olan, kendisini saygıyla, sevgiyle, özlemle andığım yol arkadaşımız Markar Eseyan; bu toprakların en asil seslerinden biriydi. Kendisinin toprağı bol olsun; sadece Ermeni cemaatinin değil tüm Türkiye’nin sevgisini kazanmış güzel gönüllü bir arkadaşımızdı.

Şimdi de yine güzel dostumuz; sevgili Sevan Sıvacıoğlu Gazi Meclisimizde vekil olarak asil bir görevi icra ediyor.Biz bu dostlarımızla; ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık.’’ dedi.

‘’Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesini inşa ettik’’

Farklı dinlere mensup vatandaşların inançlarını daha rahat sürdürebilmesi için sayısız reforma imza attıklarını söyleyen Murat Kurum, ‘’2011 yılında yapılan yasal düzenleme ile azınlık vakıflarının mülkiyet haklarını teminat altına aldık. Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle Ermenice ders kitapları hazırlandı. 2010 yılından itibaren Ermeni okullarında ücretsiz dağıtıldı. 2014'te ilk kez bir Süryani okulu olan "Mor Efrem" eğitim hayatına başladı. Müfredatta azınlıklara dair değişiklikler yaparken, okullarınıza yardım vermeyi de ihmal etmedik.’’ sözlerini söyledi.

Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk kilise olan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’ni açtıklarını anlatan ve farklı din ile inançlara ait asırlık ibadethaneleri restore ettiklerini söyleyen Kurum, ‘’Edirne Büyük Sinagogu 2015 yılında; İstanbul Edirnekapı'daki Rum Ermeni Kilisesi Aya Yorgi ise 3 yıllık restorasyonla yenilenerek 2017 yılında yeniden ibadete açıldı. Sinagog 41 yıl sonra ilk kez bir düğün merasimine ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki Demir Kilise; 7 yıl süren kapsamlı restorasyonun ardından inananlarına yeniden kavuştu.’’ dedi. Anadolu’nun dört bir yanında yaptıkları eserlerden aldıkları güçlü referansla, daha güzel bir İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Kurum, ‘’Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız. Herkese saygılı, herkesi dinleyen ve anlayan bir gayretle; İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız.’’ şeklinde konuştu.

‘’Kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız’’

İstanbul Vizyonu lansmanı ile İstanbul’un tüm sorunlarını kökten çözecek projeleri paylaştıklarını söyleyen Kurum, ‘’Siz değerli dostlarımızın taleplerini de dinledik, notlarımızı aldık. Özellikle azınlıkların yaşadığı ilçelerdeki okullarımızın yapısal sıkıntıları olduğunu biliyorum. Birçoğu hasarlı vaziyette. Biz 1 Nisan sabahı itibarıyla İstanbul Medeniyetinin bu güzide değerlerini tek tek gözden geçireceğiz. İstanbul’a yaraşır bir biçimde ihya edeceğiz. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Cemaatlerimizin ibadethaneleriyle ilgili de gereken tüm ihtiyaçları süratle karşılayacağız. Özellikle azınlıkların yoğun yaşadığı ilçeler olan Üsküdar, Fatih, Adalar, Şişli ve Beyoğlu’nda; hasarlı ibadethanelerimizi yenileyecek, ihtiyaç halinde ise yeni ibadethaneleri siz değerli İstanbul dostlarına armağan edeceğiz.

Cemaatlerimizde çok fazla yaşlı ve engelli vatandaşımız olduğunu biliyorum. Bunun için de bu ilçelerimizde; yaşlı ve engelli yaşam merkezlerimizi; o şehrin ve inancın dokusuna göre süratle inşa edeceğiz.

E-sağlık takip sistemimizi tanıttık. Bu sistemle; yaşlılarımızın her anında hep yanlarında olacağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızın ihtiyaçlarını online takip edeceğiz ve hemen çözüm üreteceğiz.

Büyükşehir belediyesi olarak evde yemek ve temizlik desteği ile 7/24 yaşlılarımızın emrinde olacağız. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmetimizi vereceğiz.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

’Ziyaretlerinden onur duyduk’’

Türk Ermenileri Patriği II. Sahak Maşalyan yaptığı açıklamada ‘’Ziyaretlerinden onur duyduk. Sorunlarımızı dinlediler. Biz onların proje ve vaatlerini dinledik. Bu seçim yarışında kendisine başarılar diliyoruz. Şehrimiz için en hayırlısı olsun.’’ dedi.

Kurum’a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan eşlik etti.