CHP'de Şükran Kütükçü krizi! Meclis'teki odasını polis bastı zorla boşattırdı!

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılmasının ardından koltuğunu koruyan en önemli isim olarak gösterilen Şükran Kütükçü, CHP'de yeni bir krizin merkezinde. Meclis'te CHP İdare Amiri odasını işgal eden Kütükçü, tüm uyarılara rağmen odayı boşaltmayınca polis zoruyla odadan tahliye edildi.

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CHP'de Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun 37 yıllık çalışma arkadaşı ve özel kalem müdürü Şükran Kütükçü’yle devam kararı almıştı. Kütükçü, şimdilerde yeni bir krizin başaktörlerinden birisi durumunda. İşte Toplumsalhaber'in haberine göre CHP'deki Kütükçü krizinin ayrıntıları...

İdare amirinin odasını işgal etti

- Kütükçü, “Grup Protokol Müdürü” unvanıyla CHP grubuna ayrılan idare amiri odasına yerleşti. İdare amiri seçilmesi de kriz olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın CHP milletvekili Uğur Bayraktutan odanın boşaltılmasını istedi. Şükran Kütükçü bu isteği reddederek odayı boşaltmadı.

Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi ama!

- Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği Çarşamba akşamı Meclis İdare Amirliğine ait odaya gidip odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asıp kilidi değiştirerek tutanak altına aldı. Dün sabah ise gerginlik had safhaya yükseldi. CHP'li bir vekil hem asılan tabelayı indirip hem de kilidi kırdı, ardından da "Ben buradayken kimse Şükran Hanım'ı bu odadan çıkartamaz" dedi.

Kurtulmuş emretti, polis zoruyla boşaltıldı

- Bunun üzerine dün öğleden sonra konu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a aktarıldı ve Kurtulmuş devreye girerek gerekirse polis eşliğinde odayı boşalma talimatını verdi. Bugün TBMM Genel Sekreterliği, İdare Amirliği odasını polis eşliğinde Bayraktutan’ın danışmanlarına teslim etti.

Meclis, soruşturma başlattı

- Genel Sekreterlik, Meclis kadrosunda başdanışman olarak görev yapan Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı. CHP kulislerindeki yeni iddialara göre Şükran Kütükçü, şimdi de gözünü Parti Genel Müdürü Levent Bey'in odasına gözünü dikti.