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Ele geçirdiği kişisel verileri sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ele geçirdiği kişisel verileri sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, yasa dışı yollardan elde ettiği kişisel verileri internet üzerinden sattığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçu kapsamında şüpheli F.C'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İnternet üzerinden bazı kişilerin kişisel bilgilerine erişebildiği, bunları satarak gelir elde ettiği öne sürülen F.C'nin evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Dijital materyallerde yapılan incelemede, çok sayıda Türk ve yabancı uyruklu kişiye ait kimlik ve profil bilgilerinin depolandığı belirlendi.

Gözaltına alınan F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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