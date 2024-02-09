Yeniden Refah ile neden anlaşılamadı? AK Partili Ali İhsan Yavuz açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ittifak kurulmayacağını açıklayan YRP ile görüşme sürecinin detaylarını anlattı. Yeniden Refah Partisi ile 4 toplantı yapıldığını belirten Yavuz, "Masada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Masada Sakarya’nın adının geçtiğini hatırlamıyorum" dedi.

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklaması sonrası ilk kez konuşan AK Parti'li Yavuz, müzakere sürecinin perde arkasını anlattı.

Yeniden masaya oturup oturulmayacağını bilmediğini söyleyen Yavuz, HÜDA PAR'ın da seçime kendi adaylarıyla gireceğini belirtti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Yavuz, şunları söyledi:

"Tekrar masaya oturup oturmayacağımızı bilmiyorum"

"Yeniden Refah Partisi ile dört toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Aydal hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Karşı grup konuşuyor mu?

Orada konuşulanların dışarı saçılması doğru değil. Her bilgiyi açıklamak zorunda değiliz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'ben böyle demedim ki' dedim. Biz parti olarak da mahrem bilgileri açıklamayız. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız.

1 Şubat’ta oturduk. Daha oturacak mıyız oturmayacak mıyız onu bilmiyorum. 5 Şubat'ta açıklama yapacaktık, o güne kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk birbirimize. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık

Masaya oturduğumuzda bizimle ilgili çok müspet şeyler söylüyorlar. Biz de onlarla ilgili söylüyoruz. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok. Masada Sakarya’nın adının geçtiğini hatırlamıyorum. Ben her şeyi not alırım. Karşılıklı müzakere yürüttük. Başta konuştuklarımız var. Ben AK Parti'nin tavrını ortaya koymaya çalıştım."

"Hüda Par kendi adaylarını çıkarıyor"

HÜDA PAR ile 6 toplantı yapıldığını aktaran Yavuz,"Çok net bir çerçeve yakalayamadık. Kendi adaylarını çıkarıyor diye biliyorum" diye konuştu.

Başak Demirtaş neden aday olmadı?

Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesiyle ilgili olarak Yavuz, "Biz kendi alanımızda işleri ortaya koyarken onlara ayıracak vaktimiz yok. Bizim adayımız İstanbullu hemşerilerimizle uyuşabilecek, projeleri ile fetret dönemini telafi edecek Murat Kurum başkanımızın bayrağı devralacağı günü bekliyoruz. Önemsiz bir şey yoktur. Biz bize düşeni yapalımdayız. Bizim Cumhur İttifakı gibi bir birlikteliğimiz var. Milletimiz bize güveniyor. Milletimiz ders çıkartmamızı da istedi. Milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Murat Kurum’un İstanbul’a ne katacağını biliyor. İstanbul’u Murat Kurum’la alacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm aday listeleri hazır"

Yavuz, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.