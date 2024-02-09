BIST 8.977
DOLAR 30,68
EURO 33,09
ALTIN 2.004,13
HABER /  GÜNCEL

10 gün içerisinde 14 modem çalan şahsı polis yakaladı

10 gün içerisinde 14 modem çalan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’da son 10 gün içerisinde girdiği binalardan 14 adet internet dağıtıcısı (modem) çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 10 günde modem çalınması şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde modemleri çalan kişinin İ.İ., olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs ifadesinde çaldığı modemleri daha önceden tanımadığı seyyar hurdacıya bin 200 TL’ye sattığını itiraf ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jamiro Monteiro, Gaziantep FK'da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Jamiro Monteiro, Gaziantep FK'da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kültür ve doğa turizmi için yeni rotalar belirlenecek
Kültür ve doğa turizmi için yeni rotalar belirlenecek
Isınmak için odalarına köz dolu mangal koydular, ölümden döndüler!
Isınmak için odalarına köz dolu mangal koydular, ölümden döndüler!
Fareler güneş tarlalarına zarar verdi
Fareler güneş tarlalarına zarar verdi
Başkan Hürriyet: "Nikah salonlarının ücretini 1 TL’ye düşürdük"
Başkan Hürriyet: "Nikah salonlarının ücretini 1 TL’ye düşürdük"
Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan semt pazarına ziyaret
Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan semt pazarına ziyaret
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istendi
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istendi
DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...
DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...
Van’da ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ düzenlenecek
Van’da ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ düzenlenecek