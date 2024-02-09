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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

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Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olan ve 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi Tesisi'nin açılışı yapılacak. Açılışa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katılacak.


Açılış töreni; 10 Şubat Cumartesi günü saat 12.30’da Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

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