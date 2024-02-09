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Midaddan Ahene’ sergisi Hünkar Kasrı’nda

Midaddan Ahene’ sergisi Hünkar Kasrı’nda

Sanatçı Bahadır Özkan’ın sedef ve pirinç kakma tekniğiyle hat sanatını birleştirerek oluşturduğu eserler Yeni Camii Hünkar Kasrı’nda sergilenmeye başlandı.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kültürel mirasları geleceğe taşımak amacıyla sanat etkinlikleri gerçekleştirdiği Hünkar Kasrı yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Bahadır Özkan’ın ‘Midad’dan Ahen’e’ isimli sedef ve pirinç kakma tekniğiyle oluşturduğu eserler sanatseverlerle buluştu.

Bahadır Özkan eserlerinde, Ayet-i kerime ve hadislerin yanı sıra tasavvuf büyüklerinin sözlerinden oluşan ürünleri sanatseverlere sunuyor. 8 Şubat’ta açılışı gerçekleştirilen sergi 3 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


Serginin açılış programında açıklamalarda bulunan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, ‘‘İTO olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu sergimizi açmak bizim için çok değerli. Bahadır Özkan pirinç ve sedef kakmacılığını hat sanatıyla birleştirerek çok özgün eserler ortaya çıkarmış. Geçmiş dönemlerdeki mirasımızı bu sergide görebileceğiz’’ dedi.
Sanatçı Bahadır Özkan ise ‘‘Türk İslam Sanatları, Türk tarihi dediğimizde milyonlarca sayfayı dolduracak bir külliyattan bahsediyoruz. Buradaki yaptığım eserler ile bu milyonlarca sayfalık külliyatta bir satır doldurabilmek benim en büyük kazancım olur’’ ifadelerini kullandı.

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