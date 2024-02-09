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TMSF’den lüks araç ihalesi uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TMSF’den lüks araç ihalesi uyarısı

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 22 Şubat’ta ihalesi gerçekleştirilecek lüks araçların satışına aracılık yapabileceğini iddia eden dolandırıcılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

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TMSF, düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu.

TMSF, bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.

TMSF, geçen günlerde duyurusunu yaptığı ve içinde lüks araçların da olduğu ihalelerin, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılımına açık olduğunu, bütün ihale bilgilerine kurumun internet adresi olan https://www.tmsf.org.tr üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "çantacı, aracı, komisyoncu" gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

22 Şubat tarihinde saat 10.00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılacak.

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