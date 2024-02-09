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FETÖ sanığı eski yüzbaşı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

FETÖ sanığı eski yüzbaşı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski yüzbaşı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık F.G. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün mahrem askeri yapılanmasında yer alıp kod adı kullandığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, F.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık F.G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mütalaadaki hususları reddettiğini belirten F.G, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer almadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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