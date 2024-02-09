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Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar anlatıldı

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar anlatıldı

Afyonkarahisar Hocalar ilçesinde veteriner hekimler tarafından lise öğrencilerine hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar anlatıldı.

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Tarım ve Orman Hocalar İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler ilçede hem vatandaşları hem de öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede veteriner hekimler ilçede bulunan İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Lisesi öğrencilerine hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar konusunda bilgilendirme yaptı. Bu hastalıkjlardan korunmanın yollarını da anlatan ekipler "Zoonoz Hastalıklar " konulu eğitim çalışması da gerçekleştirdi.

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