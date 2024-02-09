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Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası hava koşulları nedeniyle ertelendi

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası hava koşulları nedeniyle ertelendi

Rize'de yapılması planlanan "2024 Yılı Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması", hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, yarışmanın 10-11 Şubat'ta İkizdere ilçesine bağlı Cimil köyünde düzenlenmesinin planlandığı hatırlatıldı.

Gençler-Büyükler 2024 Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Açık Dağ Kayağı Yarışması ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 8 Şubat tarihli raporu dikkate alınarak, yoğun kar kütlesi nedeniyle alanın yarışmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle Rize Valiliği ile yapılan istişareler ve teknik kurul kararıyla organizasyon ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Yarışma için daha önceden alınan başvuruların geçerli olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni yarışma tarihi belirlendiğinde sporcu ve görevli listesinin tekrar ilan edileceği, yarışma organizasyonu ile ilgili sürecin Rize Valisi İhsan Selim Baydaş öncülüğünde devam ettiği kaydedildi.

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