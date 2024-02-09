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AK Partili Elitaş'tan ilginç tıraş anısı: Gençler bilmez askerde yapardık...

AK Partili Elitaş'tan ilginç tıraş anısı: Gençler bilmez askerde yapardık...

Adana'daki aday tanıtım toplantısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın anlattığı askerlik anısı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında belediye başkanı olmasına değinen Elitaş, "1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk" dedi.

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Cumhur İttifakı ve AK Parti belediye başkan adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Son olarak Adana'da tanıtım töreni gerçekleşti. Törene Mustafa Elitaş'ın anlattığı askerlik anısı damgasını vurdu.

Adana’da Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Yüreğir Serinevler Spor Salonu’nda yapıldı. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerde gazozla tıraş olurduk

Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş "Bu belediyecilik hikayesi, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilikle yazılmıştır. Gençler onları hatırlamaz, o günleri bilmez. O gün hatırlayan benim yaşımdakiler, 1994 yılında orada işi olan, eğitim hayatını gerçekleştirenler maalesef İstanbul'u bir çöp dağı, susuzluk içerisinde kıvranan bir çöl gibi görür. 1982 yılında İstanbul'da askerlik yaparken hani hikaye gibi anlatılır ama gazozla tıraş olurduk. Haftada bir gün su gelirdi. İstanbul'un merkezinde, Kağıthane'de haftada bir gün su olurdu.

Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olunca belediyeciliğin tarihini yazdı. O günden bu tarafa Türkiye'nin 81 vilayetini gezin, her tarafta yemyeşil bir şehircilik görürsünüz. O, Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki attığı, yaptığı işlemlerle yazdığı belediyecilik destanının son hamlesidir. İşte biz bugün gerçek belediyecilik dediğimizde 21’inci yüzyıla girerken Türkiye'de belediyecilik hamlesini yapmak için yaptığımız mottolarda söylediğimiz şu, yaşanabilir şehirleri ortaya koyabilmek için, insanlarımızın layık oldukları bir seviyeye getirebilmek için çağdaş yere ulaştırabilmek için belediyeciliği, insanımız için yapmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

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