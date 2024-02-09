Sağlık iletişimcileri bu yıl da Eskişehir’de buluşacak

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Sağlık İletişimi Sempozyumu, 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilecek olan Sempozyum hakkında bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, farklı oturumlarda sağlık hizmetlerinde görev yapanlarla hasta ve yakınları arasındaki ilişkiler, sağlık kurumlarında kurumsal iletişim faaliyetleri, medyadaki sağlık konulu yayıncılık, etik ve yasal konuları kapsayan bildirilerin sunulacağını ve davetli özel konukların konuşma yapacağını belirtti.

“Öğrencilerimizi akademik ortamlara hazırlamaya dönük bir uygulamayı gerçekleştireceğiz”

Sempozyumun hibrit olarak; yüz yüze ve çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Dekan Ertekin, “Bu yıl Sempozyumda bildiri sunmak isteyen akademisyen ve uzmanlarımız dışında, lisans üstü öğrenim gören öğrencilerimiz için de özel oturumlarımız olacak. Öğrencilerimizin bildirileri, organizasyon komitemizin değerlendirmesi ile sunulmaya değer bulunacak. Bu fırsat sayesinde öğrencilerimizi akademik ortamlara hazırlamaya dönük bir uygulamayı gerçekleştireceğiz” dedi.

Sempozyum oturumlarının eş zamanlı olarak Sempozyum YouTube kanalı üzerinden yayınlanacağını belirten Ertekin, sağlık iletişimi alanına olan ilginin ve ihtiyacın her geçen gün arttığını ve Sempozyumun 10 yıllık geçmişi sayesinde bu alanda önemli bir akademik birikimin elde edildiğini kaydetti.

“Yüksek lisans programına ihtiyaç var”

İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz, Sempozyuma ilişkin açıklamasında, yakın zamanda sağlık hizmetlerinde iletişim alanına dönük tezli yüksek lisans programının açılmasına yönelik başvurunun yapılacağını ifade etti. Sağlık iletişimi alanında ülkemizde önemli bir açığın olduğunu vurgulayan Cangöz, bu alandaki lisans üstü eğitimin ülkemizde yalnızca iki üniversitede verildiğine işaret ederek, “Anadolu Üniversitesinde ve İletişim Bilimleri Fakültemizde sağlık iletişimi alanında oldukça fazla araştırma, toplantı ve yayın yapılmakta. Açılacak lisans üstü eğitim programıyla da bu çalışmaların taçlandırılacağını ve literatüre önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz” dedi.

Bu yıl gerçekleştirilecek organizasyon hakkında bilgi veren Komite Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel açıklamasında, geçmişte farklı üniversitelerin ev sahipliğinde de gerçekleştirilmiş olan Sempozyumun, bu yıl 10’uncusunun Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Bir köprü oluşturduğuna inanıyorum.”

10’uncu yılın bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirten Yüksel, sağlık iletişimi alanında çalışan herkesi Facebook üzerindeki, Sağlık İletişimi Akademisyenleri Grubu’na katılmaya davet etti. Sempozyumun uluslararası platforma taşınmasına yönelik olarak destek beklediklerini ifade eden Yüksel, “Artık ulusal anlamda gelenekselleştiğini söyleyebileceğimiz Sempozyumumuzun sağlık iletişimi uzmanları ve akademisyenleri arasında bir köprü oluşturduğuna inanıyorum. Yakın zamanda bu köprünün dünyanın farklı ülkelerini de kapsayacak şekilde gelişmesi için elimizden geleni yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Davetli konuşmacılar

Bu yılki Sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılması beklenenler ise T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Burak Öztop, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Besim Yıldırım, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Ozan, Prof. Dr. Erol Özmen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Sema Yıldırım Becerikli, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Şafak Şahiner, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Abdullah Koçak ile aynı Üniversiteden Prof. Dr. Ahmet Yalçın Kaya, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, aynı Üniversiteden Bağımlılık Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Ayhan Uludağ ve Prof. Dr. Şükrü Torun.

Sempozyuma bildiri ile başvurmak isteyen katılımcılar 1 Nisan 2024 tarihine kadar bildiri özetlerini Sempozyumun web sayfasına yükleyebilecekler. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere web sayfasından erişilebilir: www.saglik-iletisimi.org