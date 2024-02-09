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Pazarcı esnafı ile vatandaş arasında çıkan kavgası kamerada

Pazarcı esnafı ile vatandaş arasında çıkan kavgası kamerada

Eskişehir’de pazarcı esnafı ile vatandaş arasında çıkan kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Ömerağa Mahallesi’nde kurulan semt pazarının yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, pazarcı esnafı ile bir vatandaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, taraflar sopalarla birbirine saldırdı.

Pazara gelen diğer vatandaşların araya girerek engel olmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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