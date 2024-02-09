BIST 8.977
DOLAR 30,68
EURO 33,08
ALTIN 2.004,11
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve doğa turizmi için yeni rotalar belirlenecek

Kültür ve doğa turizmi için yeni rotalar belirlenecek

Denizli’nin Çal ilçesinde hayata geçirilecek proje kapsamında, ilçenin yeni turizm rotaları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile haritalama çalışmaları yapılacak.

Abone ol

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2023 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle Çal Kaymakamlığı, Çal Belediyesi ve Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Çal’ın yeni turizm rotaları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile haritalama çalışmaları yapılacak.

Çal Kaymakamı Mert Çanga, Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hayrullah Akgün, Çal Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Denizli ve DETA Danışmanlık’tan Uzman Ahmet Benek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunmak için Belediye Başkanı Akcan’ın makamında toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Çal ilçesinin turizm rotaları ve sürdürülebilir parkurlarının oluşturulacağı, öne çıkarılacak turizm değerlerinin belirleneceği ve özgün, nitelikli, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulacağı vurgulandı.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada; “Kültür ve doğa turizmi için çekim yerlerinden biri haline gelen Çal’da 2023 yılında 10 binin üzerinde kişi Bağ Yolu Projesi kapsamında ilçemize geldi. Amacımız, yeni turizm rotaları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları ile turizm destinasyonu oluşturmak. Çal’ın geleceği turizmde” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Isınmak için odalarına köz dolu mangal koydular, ölümden döndüler!
Isınmak için odalarına köz dolu mangal koydular, ölümden döndüler!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fareler güneş tarlalarına zarar verdi
Fareler güneş tarlalarına zarar verdi
Başkan Hürriyet: "Nikah salonlarının ücretini 1 TL’ye düşürdük"
Başkan Hürriyet: "Nikah salonlarının ücretini 1 TL’ye düşürdük"
Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan semt pazarına ziyaret
Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan semt pazarına ziyaret
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi
Çiçekçi kılığındaki uyuşturucu sevkiyatına Bursa Polisi "dur" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istendi
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istendi
DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...
DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...
Van’da ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ düzenlenecek
Van’da ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ düzenlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kayseri'ye geliyor
3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi
3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi