Kültür ve doğa turizmi için yeni rotalar belirlenecek

Denizli’nin Çal ilçesinde hayata geçirilecek proje kapsamında, ilçenin yeni turizm rotaları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile haritalama çalışmaları yapılacak.

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Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 2023 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle Çal Kaymakamlığı, Çal Belediyesi ve Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Çal’ın yeni turizm rotaları, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile haritalama çalışmaları yapılacak.

Çal Kaymakamı Mert Çanga, Belediye Başkanı Fethi Akcan, Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hayrullah Akgün, Çal Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Denizli ve DETA Danışmanlık’tan Uzman Ahmet Benek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunmak için Belediye Başkanı Akcan’ın makamında toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Çal ilçesinin turizm rotaları ve sürdürülebilir parkurlarının oluşturulacağı, öne çıkarılacak turizm değerlerinin belirleneceği ve özgün, nitelikli, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulacağı vurgulandı.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, yaptığı açıklamada; “Kültür ve doğa turizmi için çekim yerlerinden biri haline gelen Çal’da 2023 yılında 10 binin üzerinde kişi Bağ Yolu Projesi kapsamında ilçemize geldi. Amacımız, yeni turizm rotaları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları ile turizm destinasyonu oluşturmak. Çal’ın geleceği turizmde” dedi.