Van’da ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ düzenlenecek

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, ‘Santurun Sesi 100. Yıl Konseri’ ile santur sanatçısı Sedat Anar’ı Vanlılarla buluşturuyor.Abone ol
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, “Bu kapsamda tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Sedat Anar, Van’da konser verecek.
13 Şubat Salı günü saat 19.00’da Edremit ilçesi Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenecek olan konsere tüm halkımız davetlidir” denildi.