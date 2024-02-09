Sincan Belediye Başkanı Ercan’dan semt pazarına ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ziyaret ettiği Plevne Mahallesi semt pazarında tatlı tezgahına geçerek, vatandaşlara tatlı ikram etti.

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Sincan Belediye Başkanı Ercan, bu seferki esnaf ziyaretini Plevne Mahallesi semt pazarına yaptı.

Pazarcı esnafıyla sohbet eden Ercan, vatandaşlara da tatlı ikram etti. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için destek isteyen Başkan Ercan’a vatandaşlar “Desteğimiz sana tam, yolun açık olsun” cevabını verdi.

Pazar ziyaretinin ardından Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi’ne giderek öğrencileri ziyaret eden Başkan Ercan, “Kıraathanelerimizin tüm imkanları gençlerimizin emrinde. Onların olduğu yerde neşe var, umut var, enerji var” dedi.

“Ankara yeniden gerçek belediyecilikle buluşacak”

İstasyon Mahallesi’nde vatani görevini yapacak olan bir askerin uğurlamasına katılan Başkan Ercan’ın ziyareti vatandaşları memnun etti. Andiçen Mahallesi’nde de çeşitli esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan, Seçim İrtibat Bürosu’nda çalışan teşkilat mensuplarıyla buluştu. Ercan, yerel seçimlerde Sincan’ın tarih yazacağını vurgulayarak, “31 Mart gecesi Sincan'ımızda yeni bir seçim zaferi kazanmaya, Ankara'mızı yeniden gerçek belediyecilikle buluşturmaya kararlıyız” ifadelerine yer verdi.