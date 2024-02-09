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Jamiro Monteiro, Gaziantep FK'da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Jamiro Monteiro, Gaziantep FK'da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Major Ligi takımlarından San Jose Earthquakes forması giyen orta saha oyuncusu Jamiro Monteiro ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha bölgesine bir takviye daha yaptı.

Gaziantep ekibi, son olarak Major Ligi takımlarından San Jose Earthquakes forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jamiro Monteiro'yu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde 276 resmi maçta 32 gol, 39 kez de asisti bulunan Jamiro Monteiro 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Major Ligi takımlarından San Jose Earthquakes forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Jamiro Monteiro ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Jamiro Monteiro, Başkan Yardımcımız İbrahim Dicle’nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Jamiore Monteiro’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 23 Kasım 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Monteiro, futbola Anker Wismar’da başladı. 2015 yılında Sc Cambuur’a transfer olan Monteiro, daha sonra ise Heracles Almelo’ya ardından ise FC Metz’e transfer oldu. Son olarak 2022 yılında San Jose’ye transfer oldu. Kariyerinde 276 karşılaşmaya çıkan Monteiro, 32 gol atarken 39 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda da 37 kez forma giyen başarılı orta saha, 4 kez de gol sevinci yaşadı" ifadelerini kullandı.

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