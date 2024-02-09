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Havza Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 34 bin 500 TL oldu

Havza Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 34 bin 500 TL oldu

Samsun’un Havza ilçesinde belediye ve yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme ile kadrolu işçilere yüzde 75, şirket işçilerine yüzde 60 zam yapıldı.

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Buna göre en düşük işçi maaşı 34 bin 500 TL oldu.
Havza Belediyesi, Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İşçi kardeşlerimiz yaz-kış, gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyor. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var.

Personelimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sendikanın Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ise “Toplu sözleşme ile belediye bünyesindeki kadrolu işçilere yüzde 75 zam yapılarak en düşük işçi maaşı 43 bin TL’ye çıktı. Şirket işçilerine ise yüzde 60 zam yapılarak en düşük işçi maaşı 34 bin 500 TL oldu” diye konuştu.

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