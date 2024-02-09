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Süper ligde 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper ligde 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

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BUGÜN
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor -  Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

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