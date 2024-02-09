Süper ligde 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.Abone ol
BUGÜN
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın
11 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam