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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı! Kredi gelişmeleri konuşuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı! Kredi gelişmeleri konuşuldu

 Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."

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