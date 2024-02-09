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Barclays, yeni petrol ve gaz üretimi yatırımlarına finansmanı durduracak

Barclays, yeni petrol ve gaz üretimi yatırımlarına finansmanı durduracak

İngiltere merkezli Barclays, yeni petrol ve doğal gaz üretimi ve ilgili altyapı yatırımlarına finansmanı durdurma, fosil yakıt üretimini artıran şirketlere finansmanı da kısıtlama kararı aldığını bildirdi.

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Şirketin güncellenen İklim Değişikliği Bildirimi'ne ilişkin açıklamasına göre, Banka, 2030'a kadar 1 trilyon dolar "sürdürülebilir ve dönüşüm finansmanı" taahhüdüne bağlı kaldı ve bu hedefi gerçekleştirmek için yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda Barclays, yeni petrol ve doğal gaz üretimi ve ilgili altyapı yatırımlarına finansmanı durduracak. Banka, fosil yakıt üretimini artıran şirketlere finansmanı da kısıtlayacak.

Banka, müşterilerinden 2030 yılı için metan emisyonunu azaltma hedefi, 2026 itibarıyla da sıfır emisyonla uyumlu hedefler belirlemelerini isteyecek.

Barclays, İngiltere'nin petrol ve doğal gaz endüstrisine en fazla finansman sağlayan kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor.

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