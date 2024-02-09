Tütün ürünlerine başlama yaşı 19 olarak belirlendi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de geçen yıl 3 bin 798 kişinin sigara bırakma polikliniklerine başvurduğunu, bunlardan bin 54’ünün sigarayı bıraktığını belirterek; "Tütün kullananların ortalama 18 yıl düzenli olarak kullandıklarını ve maalesef ki ilk tütün başlama yaşının 19 olduğunu gördük" dedi.

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Toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünlerini kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla ülkemizde 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlendiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) insan sağlığını tehdit eden ve önlenebilir en önemli etkenin tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu vurgulamaktadır. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ve KOAH başta olmak üzere birçok solunum yolu hastalığının ortaya çıkmasında temel etkendir” şeklinde konuştu.

2023 Yılında 3 bin 798 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu

Tütün ürünü kullanımını bırakmanın her zaman ve her yaşta büyük fayda sağlayacağını, ilk sigara bırakma gününden itibaren de akciğer ve kalpte değişimin başlayacağını anlatan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “En yakın verilere baktığımızda uluslar arası karşılaştırmada OECD ortalaması 15 yaş ve üzeri bireylerde tütün ve tütün mahsulleri kullanma oranı yüzde 20 iken bu oran 2019 yılı TÜİK Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de yüzde 28 olarak belirlenmiştir. Denizli olarak baktığımızda, 2023 yılında bakanlığımız koordinasyonunda Denizli’de tüm ilçelerimizden örneklem oluşturarak 15 yaş ve üzeri nüfusta sağlık davranışı araştırması kapsamında anket çalışması yaptık, yapmış olduğumuz anket çalışmalarının sonuçlarına göre, araştırmaya katılan 2 bin 708 kişi içinde yüzde 32,2’sinin tütün ve benzeri kullanmakta olduğunu, tütün kullananların ortalama 18 yıl düzenli olarak kullandıklarını ve maalesef ki ilk tütün başlama yaşının 19 olduğunu gördük. Tabi ki önemli olan hiç başlamamaktır diyoruz ama sigara kullanan bireylerde de bırakmaya yönelik tüm sağlık kurumlarımızla çalışmalarımızı yürütmekteyiz” dedi.

“5 bin 500 kişiye sigarayı bırakma eğitimi verildi”

Uz. Dr. Berna Öztürk, “Sigarayı bırakmakla birlikte kan basıncı düşmekte, yüksek kalp atış hızı ve kan dolaşımındaki karbon monoksit seviyesi normale dönmekte zamanla bağışıklık sistemi güçlenmektedir. 2-12 hafta içinde dolaşım düzelmekte, akciğer kapasitesi artmakta, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri azalmaktadır. Sigarayı bırakmayı düşünenler Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı Alo 171’i arayarak destek alabilirler. Yine ilimizdeki sigara bırakma polikliniklerine başvurarak sigara bırakma konusunda eğitim almış hekimlerimizin yardımı ve yönlendirmesiyle sigarayı bırakabilirler. Bu doğrultuda 2023 yılında 3 bin 798 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu. Bunlardan 1054 kişi sigarayı bıraktı. Yine ilimizde 5 bin 500 kişiye sigarayı bırakma eğitimi verildi. Bakanlığımızın 9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününe ilişkin 2024 yılı temasında olduğu gibi ‘Hayatını duman altında bırakma sigarayı bırak’ diyoruz ve bu vesileyle destek almak isteyen tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakma polikliniklerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

64 Bin 364 kez sahada sigara denetimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay tarafından yürütülen Yeşil Dedektör uygulamasından 2023 yılında 264 ihbar geldiğini ve yapılan denetimler sonucunda bunlardan 42’sinde sigara kullanıldığının tespit edilerek ceza uygulandığını açıklayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Vatandaşlarımız kapalı mekanlarda sigara kullanımı olursa Alo 184 yada akıllı telefonlarına indirdikleri Yeşil Dedektör uygulamasından ihbarda bulanabilirler. İhbar sonrasında sahada ekiplerimiz ihlal bildiriminin yapıldığı mekana ulaşarak ihlal olup olmadığını denetleyerek gerekli işlemleri yapmaktadır. Ayrıca yine ekiplerimiz tarafından 2023 yılında sahada 64 bin 364 kez rutin denetim yapıldı ve bunlardan sigara ihlali yapan 265 işletmeye de ceza uygulandı” dedi.