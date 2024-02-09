Sel felaketinde ağır hasar alan köprünün yerine ahşap köprü yapıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek-Yedigöller yol güzergahında bulunan ve sel felaketinde ağır hasar alan köprü yerine dünyada bir çok ülkede olan ancak Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyacak tamamen ahşaptan köprü yapılması için çalışmalara başlandı.

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Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu inceleme çalışmalarından sonra yaptığı açıklamada ahşap kullanımını yaygınlaştırma projesi çerçevesinde Yedigöller’e ziyarete gelen vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla geçen yıl yaşanan sel afetiyle zarar gören köprünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaya başladığını ifade etti. Bayraktaroğlu, "Yedigöller’e yılda ortalama 100 ila 200 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi gelmekte ve gelen bu ziyaretçilerin tamamı bu köprüyü kullanmaktadır. Yapacağımız ahşap köprü projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Yedigöller’e gelen vatandaşlarımızın ulaşımının yanı sıra üretim sahalarına ulaşımı sağlayan, aynı zamanda ormancılık hizmetlerinin görülmesinde büyük önem taşıyan ana nakliyat yolları öncelik verilerek, ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden maksimum verim alınabilecek, ekonomik kalıcı, aynı zamanda da sürdürülebilir orman yönetimine uygun malzeme ve tekniklerin kullanarak bir ahşap köprü yapmayı planlıyoruz” dedi.



Planlama çalışmalarına Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu’nun yanı sıra İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz İle Dirgine İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri ve diğer teknik elemanlar katıldı. Daha sonra Dirgine İşletme Müdürlüğü'nde 2023 yılında yapılan yeni yol çalışmaları yerinde incelendi.