Milletvekili Ölmeztoprak: “Tek bir depremzede vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz”

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız, tek bir vatandaşımızı mağdur etmeden birlik beraberlik içerisinde yeni bir Akçadağ inşa edeceğiz” dedi.

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz , AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte ziyaret ettiği Akçadağ’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremler de işyerleri hasar alan esnaflar için Emlak konut tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan “Akçadağ Çarşısı” için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Yeni çarşı projesi kapsamında 19 dönümlük bir alan üzerine 72 adet işyerinin yanı sıra 100 adette kalıcı konutun inşa edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, esnaf ziyareti sonrasında Kotongölü Mahallesi’nde bulunan konteyner kenti ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Başpınar Mahallesi lökomarlar mevkiinde 9 Haziran’da TOKİ tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında 7 ayda yüzde 90 fiziki tamamlanmaya ulaşıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı hızla süren konutların 2024’ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti.

İlçe genelinde devam eden köy evleri çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, “2 bin 173 köy evinin bin 50’sinde çalışmalar hızla sürüyor. İnşallah Akçadağlı hemşehrilermiz ile birlikte tüm mağduriyetlerinin giderildiği seneleri hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Başta direktifleri ile şehrimizi asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm bakanlıklarımıza ve bağlı birimlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.