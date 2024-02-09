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Kars’ta AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars’ta AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Kars’ta AK Parti’nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe belediye başkan adayları belirlendi.

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Kars Merkez’de Cumhur İttifakı Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger’e destek veren AK Parti, 7 Akyaka Ergüder Toptaş, Arpaçay Zeki Elma, Digor Nebi Kerenciler, Kağızman Nuri Turan, Sarıkamış Medeni Çetinkaya , Selim Coşkun Altun, Susuz Murat Uray, Digor Dağpınar Beldesi’nde Ömer Vargün ile seçime girecek.

AK Parti’nin Kars’ta 7 ilçe ve 1 belde de adaylarının belirlemesi sonrasında adaylar da seçim çalışmalarına başladı.

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