Özgür Özel'den 'vergi' çağrısı: DİSK'in talebini destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkemizdeki vergi sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. "Eşitsiz ve adaletsiz bir vergi sistemi uygulanıyor" diyen Özel "Enflasyona göre maaş hesabı yapmak yoksulluğu körükleme yönteminden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK 17. Genel Kurulu'nda konuştu. DİSK'in 'vergide adalet' talebine destek açıklaması yapan Özel, "Enflasyona göre maaş hesabı yapmak yoksulluğu körükleme yönteminden başka bir şey değildir. Servet vergilendirilmemekte, dolaylı vergiler üzerinden zenginle fakiri ayırt etmeyen eşitsiz bir vergi uygulanıyor. DİSK'in vergi talebini sahipleniyoruz, Meclis'e sunduk" dedi.

Özel'in açıklamalarında Diyanet'in fitre hesabı ve işçi hakları da vardı. TÜİK'in enflasyonu yüzde 64 olarak açıkladığını belirten Özel, Diyanet'in dün açıkladığı fitreyle ilgili "geçen sene 70 TL olarak hesaplamıştı dün 130 lira olarak ilan etti. Bir yanda TÜİK orada duruyor diğer yandan da Diyanet bu ülkede bir kişi oruç tutamıyorsa kendisi yerine oruç tutan bir kişinin fitresini vermek onun bir günlük gıda ihtiyacını karşılamak için gerekli parayı 130 lira olarak hesaplıyor." dedi.

Özel, DİSK'in "vergide adalet" talebini hatırlatarak, "DİSK'in vergi talebini sahipleniyoruz, Meclis'e sunduk" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"Bu istatistik kurumunun rakamlarına göre bugün enflasyon yüzde 64. Oysaki bağımsız ENAG’ın yaptığı çalışmalara göre yüzde 129. Sadece enflasyona yönelik ücret artışını sorunlu bulmakla birlikte onu kabul ettiğimiz durumda bile sadece TÜİK’in yaptığı manipülasyonlar yüzünden ortada son alınan yüzde 49’luk zam duruyor ama bir tarafta yıllık yüzde 129’luk enflasyon duruyor.