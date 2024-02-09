Bomba kulis! Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı! İmamoğlu bastırdı CHP'nin İzmir adayı değişiyor...

CHP'de büyük kavgalar sonrası mevcut Büyükşehir belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine Cemil Tugay aday gösterilmişti. DEM Parti'nin baskısı ve İstanbul tehdidi sonuç verdi. Ekrem İmamoğlu bastırdı CHP İzmir adayını değiştiriyor. Tunç Soyer apar topar Ankara'ya çağrıldı... İşte bomba kulis haberin ayrıntıları...

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CHP'de İzmir kavgası renk değiştirdi. CHP ile ittifak pazarlıklarını sürdüren DEM Parti'nin, İzmir'de ısrarla aday olmasını istediği Tunç Soyer'le ilgili kulislere bomba bir iddia düştü. Tunç Soyer apar topar Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne çağrılırken yeniden aday olmasının gündemde olduğu iddia edildi. İşte detaylar....

DEM Parti'ye İstanbul diyeti

CHP'de Tunç Soyer, apar topar Ankara'ya çağrıldı. Tunç Soyer’e neden çağrıldığına dair bilgi verilmedi. Soyer'in İzmir'de Cemil Tugay'ın yerine aday olması gündeme gelirken, bu durum DEM Parti'ye yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

Özgür Özel ilk etapta reddetmişti

Nitekim DEM Parti İstanbul'da İmamoğlu desteğine karşı Tunç Soyer'in İzmir'de aday yapılmasını istemiş ancak bu talep Özgür Özel tarafından reddedilmişti.

İmamoğlu bastırdı, aday değişiyor

Kulislerde İstanbul'u kaybetmemek için DEM Parti'nin desteğine ihtiyaç duyan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'e baskı yaptığı ve bu konuda da İzmir adaylığının Tunç Soyer'e bırakılması konusunda istekte bulunduğu iddia edildi.