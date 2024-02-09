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Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ oldu

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ oldu

Türk Metal Sendikasında sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden kendi isteğiyle ayrılan Pevrul Kavlak'ın yerine oy birliğiyle Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ seçildi.

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Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2009 tarihinden bugüne kadar Genel Başkanlık görevini yürüten Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle kendi isteğiyle dün görevinden ayrıldı.

Sendika Yönetim Kurulunun oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, Kavlak'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ Genel Başkan olarak seçildi.

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