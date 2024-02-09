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DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...

DEM Parti İstanbul adayını açıklıyor! İşte DEM Parti'nin İstanbul adayı...

Başak Demirtaş'ın adaylıktan vazgeçmesinin ardından DEM Parti bugün saat 14:00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklıyor. DEM Parti adayının Meral Danış Beştaş olması bekleniyor...

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Başak Demirtaş'ın önce 'DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" diye ortaya çıkması ardından da "vazgeçtim" demesi sonrası DEM Parti bugün İstanbul adayını açıklıyor. İstanbul adayıyla birlikte İzmir ve Ankara adaylarının da açıklanabileceği belirtiliyor. DEM Parti Mersin ve Adana’da ise aday çıkarmayacak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün saat 14.00'teki basın toplantısında DEM Parti'nin İBB adayını da açıklayacak. İlk akla gelen aday DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu’nun adı geçiyor.

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