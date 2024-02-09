Harçlıklarını biriktirip Filistin'e yardım gönderdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek Gazze halkına yardım gönderdi.

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İsrail bombardımanı altında 3 aydan fazla bir zamandır yaşam mücadelesi veren Gazze halkına bir destek de Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencilerinden geldi.

Öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek Gazze'ye gönderilmesini sağladı.

Barbaros Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü M. Emin Efe, "Filistin hassasiyetini yüreklerinde taşıyan ve bizlere unutturmayan öğrencilerimize müteşekkiriz. Okulumuz öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları kumbaralara harçlıklarını atarak Gazzeli kardeşlerine destek amacıyla topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Manisa temsilcilerine teslim etti. Yaklaşık 20 gün süren kampanyada harçlıklarıyla ve burslarıyla toplamda 9 bin 500 TL yardım toplandı. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yetiştirme yolunda bizleri yüreklendiren öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.