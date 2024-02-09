BIST 9.016
DOLAR 30,68
EURO 33,12
ALTIN 2.008,07
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Harçlıklarını biriktirip Filistin'e yardım gönderdiler

Harçlıklarını biriktirip Filistin'e yardım gönderdiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek Gazze halkına yardım gönderdi.

Abone ol

İsrail bombardımanı altında 3 aydan fazla bir zamandır yaşam mücadelesi veren Gazze halkına bir destek de Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu öğrencilerinden geldi.

Öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek Gazze'ye gönderilmesini sağladı.

Barbaros Mehmet Savunmaz Ortaokulu Müdürü M. Emin Efe, "Filistin hassasiyetini yüreklerinde taşıyan ve bizlere unutturmayan öğrencilerimize müteşekkiriz. Okulumuz öğrencileri kendi elleriyle yaptıkları kumbaralara harçlıklarını atarak Gazzeli kardeşlerine destek amacıyla topladıkları yardımları Türkiye Diyanet Vakfı Manisa temsilcilerine teslim etti. Yaklaşık 20 gün süren kampanyada harçlıklarıyla ve burslarıyla toplamda 9 bin 500 TL yardım toplandı. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir nesil yetiştirme yolunda bizleri yüreklendiren öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da İpekyolu Sporcu Fabrikası hizmete başladı
Van'da İpekyolu Sporcu Fabrikası hizmete başladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz!
Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz!
Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti
Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler yapılıyor
DEM Parti İstanbul adayı belli oldu! Meral Danış Beştaş DEM Parti İstanbul adayı oldu
DEM Parti İstanbul adayı belli oldu! Meral Danış Beştaş DEM Parti İstanbul adayı oldu
Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi
Santa Maria Kilisesi'nden koruma talebi
Britanyalı öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Britanyalı öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Bakanlıktan ''kayıp çocuk'' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan ''kayıp çocuk'' paylaşımına suç duyurusu
Bomba kulis! Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı! İmamoğlu bastırdı CHP'nin İzmir adayı değişiyor...
Bomba kulis! Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı! İmamoğlu bastırdı CHP'nin İzmir adayı değişiyor...
Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri yüzünü gösterdi
Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri yüzünü gösterdi
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı