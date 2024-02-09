Balıkesir Büyükşehir'den işçisine yüzde 75 zam yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu ile birlikte “İşçi ve Memur Sendikaları Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolünü imzaladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan işçilere yüzde 75 oranında zam yapıldı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; HAK-İŞ Sendikası, YERELSEN, Memur-Sen, Hizmet-İş Sendikası, Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası, Öz Taşıma İş Sendikası ile Bem-Bir-Sen sendikalarıyla “İşçi ve Memur Sendikaları Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü İmza Töreni” için masaya oturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu işçileri mutlu eden yüzde 75’lik zammı içeren protokolü imzaladı. Toplu iş sözleşmesine; AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, sendika temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.



Balıkesir'de ne gerekiyorsa yapan bir başkan var

Törende konuşan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanı Levent Uslu, Bem-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek “Yasal çerçevede yapılacak en üstünü vererek memuruyla, çalışanıyla empati yaparak onun ekonomik durumunu iyileştirmek için ne yapılması gerekiyorsa yapan bir belediye başkanıyla 5 yıldır çalışıyoruz. Bundan dolayı kendisine sendikamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Yapılan bu başarılı hizmetlerde Yücel Başkanımızın liderliğinde hepinizin emeği var” dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sözleşme yükümlülüklerini yerine getiriyor

İyi bir toplu iş sözleşmesinin 4 kuralı olduğuna değinen HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan “Birinci kuralı; imzaladığımız sözleşmenin yükümlerinin yerinde ve zamanında uygulanması, ücretlerin zamanında ödenmesi. Çünkü ben uzun yıllar belediyelerde ödenmeyen maaşlar, ikramiyeleri gördüm. İyi bir sözleşmede bunlar olmamalı. Biz, Balıkesir Büyükşehir’de 5 yıllık dönemde çok şükür ücretlerimizin zamanında ödendiğini gördük. Bu önemli bir kriter. İkincisi iyi bir toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işçilerin işini kaybetmediği sözleşmedir. Çünkü ödeyemeyecekleri maaş artışı yapan belediyeler işçilerini işten çıkarmak zorunda kalıyor. Çok şükür bunu da yaşamadık. Üçüncüsü; iş yerinde barışı, uzlaşmayı, kardeşliği ve düzeni korumaktır. Burada da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde bir kriz, çatışma, kavga yaşamadık. Dördüncüsü, ebetteki ücretler. İlk 3 kriteri zaten 5 yıldır uyguluyoruz. Belediyemiz de imkânlarını sonuna kadar zorluyor. Yücel Başkanımız sadece belediye çalışanlarının başkanı değil, Balıkesir’in tamamının başkanı. Bu dengeleri de gözetmesi gerekiyor” dedi.



“Çalışanların ücretlerini zamanında almasını şiar edindik”

Çalışanların; barışını, haklarını, ücretlerini zamanında almasını şiar edinmiş ve bununla ilgili de eşit işe eşit ücret felsefesini benimsemiş bir belediye olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Belediyemizin belirli bir bütçesi var. Görüyoruz, duyuyoruz; arkadan gelen maaşlar, ödenmeyen ikramiyeler. Bu dengeyi bilmeden siyaset zamanı bütçesiyle insan kaynağını örtüştüremeyen ve hizmet edecek bütçeyi planlayamayan belediye başkanı arkadaşlarımızın tutarsız, hesapsız vaatleri işçi kaybına yol açabiliyor. Bir belediye çalışanının gününde maaşının ödenmemesi demek, kirasını, faturasını ödeyememesi demek. Biz, taahhüdünü yerine getiren bir belediyeyiz. Taahhüdünü yerine getiremeyen ilçe belediyelerimizin de bu vaatlerini duyuyoruz. O belediyelerde çalışan arkadaşlarımızın ailelerine mahcup olmasını istemediğimiz için kendi bütçemizden destek olduğumuz çok durum oldu. Bütçeyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Biz, bu sözleşmeyle işçilerimize yüzde 75 zam yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.