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Kış ayında İstanbul'da bahar havası yaşanıyor

Kış ayında İstanbul'da bahar havası yaşanıyor

İstanbul'da kış mevsiminin ortasında yaşanan sıcaklık, şehirde bahar havası estirdi. Vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip dışarıya akın etti.

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İstanbul’da hafta başından bu yana devam eden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı şehrin atmosferini adeta bahar havasına çevirdi. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular dışarıya akın ederek güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahil şeridini dolduran vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkartırken termometreler ise bugün İstanbul’da 17 dereceleri gösterdi.

“Hava güzel olunca İstanbul daha güzel”
Eşiyle beraber hava sıcaklığının artmasıyla kendilerini dışarı attıklarını belirten Müslüm Aktabur, “Hava sıcaklığının artmasıyla fırsat bulup dışarı çıktık. Havanın mevsim sıcaklıklarının üstünde olduğunu görünce kendimizi dışarı attık. Uzun zamandır havalar soğuk ve yağmurluydu. Bugün çok güzel bir hava var. İnsanlar bunu değerlendiriyor. Bizde eşimle beraber bu havayı fırsat bildik. Tabii ki arada bir yağmur yağması da gerekiyor. Arada bir güneş yüzünü gösterince bizim için güzel oluyor. Hava güzel olunca İstanbul daha güzel" dedi.

Havanın sıcaklığını fırsat bilip dışarı çıktıklarını belirten Emine Aktabur, “Havanın bu kadar sıcak olması bizi dışarı çıkardı. Çocukları eve bıraktık gezmeye geldik. Biraz dolaştık, şimdi ise soluklanmak için oturuyoruz. Güneşin tadını çıkartıyoruz. Kış aylarında böyle hava bulmak zor oluyor, bulmuşken dışarı çıkalım dedik" ifadelerini kullandı.

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