Umman Müftüsü'nden İsrail mallarına boykot çağrısı

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen şirketlere boykot uygulanması çağrısı yaptı.

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Halili, X sosyal medya platformundan boykot çağrısına dair paylaşımda bulundu.

Umman Müftüsü, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Siyonist varlığı destekleyen şirketleri boykot etmek, kapitalizme batmış Batı ekonomisinin hakimiyetinden kurtulmak ve ülkeyi tüketici değil, üretici; yönetilen değil, yöneten; ithalatçı değil ihracatçı olmaya itmek için değerli bir fırsattır."

Halili, ayrıca "Boykot çağrımızı yineliyoruz. Mücadele eden Filistin halkının kararlılığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.