BIST 9.046
DOLAR 30,68
EURO 33,12
ALTIN 1.998,23
HABER /  DÜNYA

Umman Müftüsü'nden İsrail mallarına boykot çağrısı

Umman Müftüsü'nden İsrail mallarına boykot çağrısı

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail mallarına ve İsrail'i destekleyen şirketlere boykot uygulanması çağrısı yaptı.

Abone ol

Halili, X sosyal medya platformundan boykot çağrısına dair paylaşımda bulundu.

Umman Müftüsü, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Siyonist varlığı destekleyen şirketleri boykot etmek, kapitalizme batmış Batı ekonomisinin hakimiyetinden kurtulmak ve ülkeyi tüketici değil, üretici; yönetilen değil, yöneten; ithalatçı değil ihracatçı olmaya itmek için değerli bir fırsattır."

Halili, ayrıca "Boykot çağrımızı yineliyoruz. Mücadele eden Filistin halkının kararlılığını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi
Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı!
Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı!
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi!
İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi!
Çantasından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Çantasından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Bursa’da maden ocağı göçtü: 1 kişi hayatını kaybetti
Bursa’da maden ocağı göçtü: 1 kişi hayatını kaybetti
Harçlıklarını biriktirip Filistin'e yardım gönderdiler
Harçlıklarını biriktirip Filistin'e yardım gönderdiler
Van'da İpekyolu Sporcu Fabrikası hizmete başladı
Van'da İpekyolu Sporcu Fabrikası hizmete başladı
Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz!
Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz!
Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti
Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım'ı transfer etti