Meteorolojiden Bursa için sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Cumartesi günü, saat 09.00'da başlayıp Pazar günü 12.00’a kadar Güney ve güneybatı yönlerinden lodos esmesi bekleniyor. Kuvvetli yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 40-60 kilometre/saat hamleli 70 kilometre/saatte rüzgar esecektir. Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”