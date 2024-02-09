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Çantasından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Çantasından uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Ankara’da şehirlerarası yolcu otobüsünde bir kişinin çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ile 6 kilo 740 gram işlenmemiş değerli maden ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölbaşı ilçesinde yürütülen yol kontrol uygulamasında bir otobüsü durdurdu. S.A. isimli yolcunun çantasında yapılan aramada 198 gram uyuşturucu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen işlenmemiş 6 kilo 740 gram değerli metal ele geçirildi. Şüpheli S.A. gözaltına alındı.

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