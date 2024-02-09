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Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Çaykur Rizespor maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig’in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından istasyon çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, çift kale maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev de ilk idmanına çıktı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 11 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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