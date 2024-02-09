Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçlardaki ihlallerden dolayı disipline gönderildi.

Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması; Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat; VavaCars Fatih Karagümrük ise talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye verildi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyesi de olan Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ise Teksüt Bandırmaspor'un Galatasaray ile yaptığı maç sonrasında hakem ve görevliler hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi.