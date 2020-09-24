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MGK Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündem Doğu Akdeniz

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerilim ve izlenecek yol haritası toplantının bir numaralı gündem maddesi olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) bir numaralı maddesi Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler olacak.

Masada hangi konular var?

- Masada; Yunanistan’la yaşanan gerilim sonrası diplomatik temasların artması, Fransa’nın tutumu, Atina-Ankara arasında başlayacak olan istikşafi görüşmeler ele alınacak.

- Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmesi halinde Libya’da izlenecek yol haritası da toplantıda görüşülecek konular arasında…

- Toplantıda; PKK, FETÖ ve IŞİD başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar değerlendirilecek.

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