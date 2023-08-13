Metrelerce yükseklikten dere yatağına düştü! Kurtarıldığı anlar saniye saniye kameraya çekildi
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kişi 20 metrelik dere yatağına düştü. Düşen adam çevredekilerin ihbarı ile kurtarıldı.
Olay, Kestel ilçesi Sayfiye kırsalında meydana geldi. Yaylada kalan çobanın yanına gitmek için yola çıkan Bekir Fırtına (55) dengesini kaybedince dere yatağına düştü.
Bekir Fırtına’nın düştüğünü gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yaklaşık 20 metrelik dere yatağına düşen Bekir Fırtına NAK, AFAD, ANDA, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla 2 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı.