Metil alkolün bilanço günden güne ağırlaşıyor! 20 günde 16'ıncı ölüm!

Türkiye'nin gündemine oturan metil alkol ölümlerinde bilanço günden güne ağırlaşıyor. Bugün Mersin ve Adana'dan metil alkol zehirlenmesi sonucu iki ölüm haberi daha geldi ve ölü sayısı toplamda 16'ya yükseldi.

Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Öte yandan, ölüm haberlerinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son bir ayda 14 kişi hayatını kaybetmişti

Son bir ayda Mersin'de 8, Adana'da 5, Niğde'de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de tedavi altına alınmıştı.