Merhametin böylesi! Genç kız sokak hayvanlarını beslemek için her gün aç gezdi

"Onlar için aç geziyordum"

Gizlice biriktirdiği harçlıkları sokak hayvanları için harcayan Sude Nur Argan, "Ben ilk başlarda kendimde böyle bir hayvan sevgisinin olduğunu yeni fark ettim. Sokakta bir yavru köpek gördüm ve ilk onu beslemeye başladım. Daha sonra dostluk mamaları aldım. Bu durumu aileme ilk başlarda söylemedim. Çünkü okul harçlıklarımı harcıyordum ve bana kızabilirler diye düşündüm. Daha sonra ailemin verdiği harçlıkları hayvanlar için harcadığımdan her gün eve aç gelmeye başlayınca annem neden aç geliyorsun sürekli diye bana sordu. Ben de yemek yemedim falan diyordum. Mama aldığımı ailemden saklamadım ve onlara bu durumu açıkladım. Onlar da durumu öğrendiklerinde bana kendini aç bırakma dediler ve hayvanları sevdiğimi anlayınca destek olmaya başladılar. Böylelikle ailemle beraber hayvanları beslemeye başladık" dedi.